Verona-Inter, Lautaro Martinez: “Trovato u gol importante, una vittoria che da fiducia. Sosta? Ho la mia idea” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È un risultato importante. Abbiamo finito l’anno con sette vittorie consecutive, siamo soddisfatti per il risultato.Così Lautaro Martinez, Intervenuto al termine della sfida di Serie A tra Hellas Verona e Inter. Il centravanti argentino - direttamente ai microfoni di Inter Tv - ha voluto dire la sua in merito al successo ottenuto dai nerazzurri per 1-2, sottolineando anche il peso morale che questa vittoria porta con sé: “Si, avremmo potuto anche fare più gol. Abbiamo avuto tante occasioni, chiudere l’anno con una vittoria era quello che volevamo. Adesso torniamo a casa contenti, a riposare un po’, per poi tornare ad allenarci per i prossimi impegni”.Lautaro ha poi proseguito descrivendo l'importanza del gol da lui ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È un risultato. Abbiamo finito l’anno con sette vittorie consecutive, siamo soddisfatti per il risultato.Cosìvenuto al termine della sfida di Serie A tra Hellas. Il centravanti argentino - direttamente ai microfoni diTv - ha voluto dire la sua in merito al successo ottenuto dai nerazzurri per 1-2, sottolineando anche il peso morale che questaporta con sé: “Si, avremmo potuto anche fare più gol. Abbiamo avuto tante occasioni, chiudere l’anno con unaera quello che volevamo. Adesso torniamo a casa contenti, a riposare un po’, per poi tornare ad allenarci per i prossimi impegni”.ha poi proseguito descrivendo l'importanza del gol da lui ...

