Verona-Inter, i convocati di Juric: tante assenze in attacco

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Inter. Non di certo un buon momento per i veneti sia a livello di risultati, dopo l'ottima vittoria contro la Lazio solo un punto tra Sampdoria e Fiorentina, che a livello di infortunati. Tanti gli assenti e il reparto che ne paga maggiormente le spese è l'attacco. Juric infatti si ritrova costretto a convocare dalla primavera il baby Bertini. Ecco la lista completa. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Cetin, Ceccherini, Udogie, Ruegg, Magnani, Dawidowicz, Amione. Centrocampisti: Valoso, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Tameze, Danzi. Attaccanti: Salcedo, Yeboah, Colley, Bertini. SportFace.

