Verona-Inter 1-2 Diretta Skriniar, sua la rete del nuovo vantaggio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sotto l'albero il primo posto. È questo il regalo di Natale che si vuole fare l' di Conte , che alle 18.30 sfida il Verona di Juric allo stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano da sei vittorie ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sotto l'albero il primo posto. È questo il regalo di Natale che si vuole fare l' di Conte , che alle 18.30 sfida ildi Juric allo stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano da sei vittorie ...

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci al 'Bentegodi' di Verona: oggi in campo con la maglia Away! ?? #VeronaInter ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | GOL VERONA 63' - Ilic approfitta di una incertezza di Handanovic nell'area piccola e deposita in rete...… - Gazzetta_it : L'Inter a Verona mette la settima ed è prima. Aspettando il Milan - internewsit : Moviola Verona-Inter: unica valutazione sul gol annullato a Lukaku - - DanielePezzini : RT @Sport_Mediaset: Serie A, #VeronaInter 1-2: #Conte fa 7 vittorie di fila. #SportMediaset -