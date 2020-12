Verdi contro Solinas: “Piano casa colata di cemento sulle coste della Sardegna” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CAGLIARI – “Per autorizzare la più grande colata di cemento nella storia della Sardegna, anche nelle aree vincolate e sulla costa, la giunta Solinas a trazione leghista utilizza anche l’alibi della pandemia covid. Sta per essere approvata una legge urbanistica, o meglio il piano casa, che prevede una potenziale colata di cemento di oltre 20 milioni di metri cubi di cui quasi la metà concentrate sulle coste dell’isola”. Così in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, sul dl che verrà discusso dal Consiglio regionale sardo il 28 dicembre. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CAGLIARI – “Per autorizzare la più grande colata di cemento nella storia della Sardegna, anche nelle aree vincolate e sulla costa, la giunta Solinas a trazione leghista utilizza anche l’alibi della pandemia covid. Sta per essere approvata una legge urbanistica, o meglio il piano casa, che prevede una potenziale colata di cemento di oltre 20 milioni di metri cubi di cui quasi la metà concentrate sulle coste dell’isola”. Così in una nota il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, sul dl che verrà discusso dal Consiglio regionale sardo il 28 dicembre.

