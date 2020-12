Variante inglese Covid, Oms: «Più trasmissibile dai bambini», nuovo caso a Loreto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nuova Variante inglese di Covid “sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini”: è questa la dichiarazione dell’inviato speciale dell’Oms per la pandemia, David Nabarro, a Skynews, il canale all-news britannico edito dal gruppo Sky. La Variante di coronavirus individuata in Gran Bretagna farebbe, dunque, dei più piccoli un veicolo ‘speciale’. E, sebbene siano sono ancora “in corso” ulteriori ricerche, la notizia potrebbe accrescere i timori per la riapertura delle scuole a gennaio. Leggi anche >> Cosa sappiamo della Variante inglese del virus Variante inglese bambini, nuovo caso nelle Marche: nessun contatto diretto con la Gran ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nuovadi“sembra essere più facilmenteda giovani e”: è questa la dichiarazione dell’inviato speciale dell’Oms per la pandemia, David Nabarro, a Skynews, il canale all-news britannico edito dal gruppo Sky. Ladi coronavirus individuata in Gran Bretagna farebbe, dunque, dei più piccoli un veicolo ‘speciale’. E, sebbene siano sono ancora “in corso” ulteriori ricerche, la notizia potrebbe accrescere i timori per la riapertura delle scuole a gennaio. Leggi anche >> Cosa sappiamo delladel virusnelle Marche: nessun contatto diretto con la Gran ...

