Variante inglese Covid-19 | l' Oms | ' Il bersaglio ideale sono i giovani'

NicolaPorro : La variante inglese del virus torna già utile ai tifosi delle chiusure a oltranza. Basta non intaccare la teologia… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - marcotravaglio : ITALIA VIRUS Siccome va di moda la variante inglese, ho fatto una variante travagliese del sogno di Padellaro. Fino… - v3rd3acqua : RT @perchetendenza: 'Loreto': Perché è stato rilevato un caso di positività alla 'variante inglese' del coronavirus: si tratta di una perso… - Tinculoadesso : RT @BarillariDav: Iniziamo ad imparare a NON CREDERE. Mai più lockdown, dicevano. Se fate i bravi questa estate, ci abbracceremo a Natale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Anche se ora non possiamo viaggiare, sognare e progettare la prossima vacanza è il primo passo per liberarci dalle ansie e dalla paura per il futuro.PALERMO (ITALPRESS) – La quasi totalità degli italiani, pari al 92,6%, rispetterà le restrizioni imposte dal governo per le festività natalizie. È quanto emerge da una rilevazione effettuata per l’age ...