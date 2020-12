Variante Covid | scoperto un caso nelle Marche | “Non ha collegamenti con Uk” Conte | “Corre veloce | strani i dati del Veneto”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lainglese del coronavirus potrebbe essere in Italia già da settimane. Sembra confermarlo undi positività alla nuova sequenza del virus accertato a Loreto, in provincia di Ancona: stando a quanto riferisce il Corriere Adriatico, la persona risultata positiva non ha avutodiretti con cittadini tornati dal Regno Unito né è stata di recente su suolo britannico. Si è sottoposta a tampone molecolare venerdì scorso insieme alla famiglia perché aveva un forte raffreddore e ora è in isolamento. Si tratta del secondodopo quello accertato a Roma, anche se il presidente del Consiglio Giuseppe– intervistato a Porta a Porta – ipotizza che l’aumento dei contagi registrato inultime settimane potrebbe essere legato proprio alla ...

Un caso della cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stato rilevato a Loreto, in provincia di Ancona. Una sequenza parziale, secondo quanto anticipa il Corriere Adriatico, è stata individuata dal ...Tanto per non farci mancare niente, giunge la notizia che nel Regno Unito è stata appena isolata una nuova variante del Covid, come quella individuata in Sudafrica, e ritenuta “ancora più contagiosa”.