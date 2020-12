Variante Covid, nuovo caso italiano: “Non è mai stato in Inghilterra” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfie Borromeo La Variante inglese del coronavirus sarebbe già in Italia. Un caso sarebbe infatti stato rilevato a Loreto, in provincia di Ancona. Una sequenza parziale, secondo quanto anticipato dal Corriere Adriatico, sarebbe stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Variante Covid, nuovo caso a Loreto: “Non è stato in Inghilterra” La particolarità è che si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore: al momento è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti – ha detto all’Ansa il direttore del Laboratorio, Stefano ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfie Borromeo Lainglese del coronavirus sarebbe già in Italia. Unsarebbe infattirilevato a Loreto, in provincia di Ancona. Una sequenza parziale, secondo quanto anticipato dal Corriere Adriatico, sarebbe stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.a Loreto: “Non èin” La particolarità è che si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore: al momento è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti – ha detto all’Ansa il direttore del Laboratorio, Stefano ...

