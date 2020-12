Variante Covid | l’OMS | “Facilmente trasmissibile da giovani e bambini”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nuovadi“sembra essere piùda“. Lo ha affermato l’inviato speciale per la pandemia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, David Navarro, intervento a Skynews. Ulteriori ricerche sono ancora in corso ma la nuovadi Coronavirus individuata in Regno Unito, soprattutto in vista della riapertura delle scuole a gennaio, rischia di far piombare il Paese britannico nella terza ondata. “Si sta diffondendo a un ritmo pericoloso – ha detto in una conferenza stampa il ministro britannico della Salute Matt Hancock -. È fondamentale agire in fretta“. Inoltre nel Regno Unito l’allerta rimane piuttosto alta in virtù dell’identificazione di una ulteriore mutazione legata al Sudafrica. In due cittadini rientranti ...