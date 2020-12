Variante Covid | apprensione nelle Marche | contagiata una donna mai stata in Gb

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Onde evitare facili contagi, mentre ci si affanna giustamente ad isolare chiunque provenga dalla Gb, la ‘’ ha fatto la sua comparsa… spiazzando tutti. E’ accaduto a Loreto dove, un nucleo familiare composto da tre persone, a seguito del forte raffreddore di uno di loro, ha deciso di eseguire per scrupolo un tampone molecolare. Ebbene, l’esito ha rilevato la presenza dellama, cosa da non poco, nessuno dei familiari ha viaggiato in Inghilterra, e non ha avuto contatti da persone reduci da soggiorni britannici. Un fatto che ha inquietato non poco in quanto, un caso precedente isolato a Roma, ha indicato una 42enne che lavora a Londra. Dunque, come spiegare questa cosa: che ilstia mutando anche da noi? Il virologo: “E’ un fondato sospetto, per isolare il virus occorre ...