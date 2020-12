Variante Covid-19, il vaccino dell’AstraZeneca è efficace: continuano gli studi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua incessante la lotta al Covid-19, l’AstraZeneca ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace contro la Variante del virus scoperta in Gran Bretagna precisando che sono comunque in corso degli studi per sondare completamente l’impatto della mutazione. “AZD1222 (il vaccino di AstraZeneca) contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della proteina spike“, ha dichiarato un portavoce dell’azienda farmaceutica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua incessante la lotta al-19, l’AstraZeneca ha fatto sapere che il suocontro ladel virus scoperta in Gran Bretagna precisando che sono comunque in corso degliper sondare completamente l’impatto della mutazione. “AZD1222 (ildi AstraZeneca) contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della proteina spike“, ha dichiarato un portavoce dell’azienda farmaceutica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

