Valerio Scanu, morto papà Tonino per Covid. Aveva 64 anni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo un ricovero di quasi un mese e mezzo presso l’ospedale Mater Olbia in Sardegna, Tonino, padre di Valerio Scanu, perde la sua battaglia contro il Covid-19. Aveva 64 anni, era impegnato in diversi eventi benefici ed era molto vicino a Valerio, che proprio in questi giorni è impegnato nella promozione di Canto di Natale, il suo nuovo album dedicato alle cover natalizie. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo un ricovero di quasi un mese e mezzo presso l’ospedale Mater Olbia in Sardegna, Tonino, padre di Valerio Scanu, perde la sua battaglia contro il Covid-19. Aveva 64 anni, era impegnato in diversi eventi benefici ed era molto vicino a Valerio, che proprio in questi giorni è impegnato nella promozione di Canto di Natale, il suo nuovo album dedicato alle cover natalizie.

Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - MillaCarbo1 : Valerio Scanu non lo considero proprio. Però ecco, mi spiace che gli sia morto il padre. - ac_sorrentino : Grave lutto per #ValerioScanu: volato via all’antivigilia. Il mondo della musica piange con lui - Italia_Notizie : Valerio Scanu, è morto di Covid il padre Tonino: aveva 64 anni ed era ricoverato da un mese e mezzo - zazoomblog : Valerio Scanu è morto di Covid il padre Tonino: aveva 64 anni ed era ricoverato da un mese e mezzo - #Valerio… -