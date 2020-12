Valerio Scanu, morto il padre del cantante: era ricoverato per Covid-19 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era l’inizio di dicembre quando Valerio Scanu confessava pubblicamente il suo personale dramma familiare legato all’emergenza sanitaria per la proliferazione del Coronavirus. Il cantante, reso celebre dalla sua partecipazione ad Amici, aveva rivelato del padre, recentemente risultato positivo al Covid-19 e ricoverato in terapia semi-intensiva. Purtroppo, l’uomo, 64enne, non ce l’ha fatta. Valerio Scanu: morto il padre 64enne Un dramma quello che sta vivendo il noto cantante, ex di Amici ed ex big del Festival di Sanremo. La notizia è stata diffusa da La nuova Sardegna: purtroppo non ce l’ha fatta il padre di Valerio Scanu, Tonino ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era l’inizio di dicembre quandoconfessava pubblicamente il suo personale dramma familiare legato all’emergenza sanitaria per la proliferazione del Coronavirus. Il, reso celebre dalla sua partecipazione ad Amici, aveva rivelato del, recentemente risultato positivo al-19 ein terapia semi-intensiva. Purtroppo, l’uomo, 64enne, non ce l’ha fatta.il64enne Un dramma quello che sta vivendo il noto, ex di Amici ed ex big del Festival di Sanremo. La notizia è stata diffusa da La nuova Sardegna: purtroppo non ce l’ha fatta ildi, Tonino ...

Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - rtl1025 : ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - repubblica : Coronavirus, è morto Tonino, il papà di Valerio Scanu - 34_liss : RT @rtl1025: ?? È morto a 64 anni Tonino Scanu, padre di @Valerio_Scanu. Era ricoverato da un mese e mezzo per #coronavirus - Notiziedi_it : Morto per Covid il padre di Valerio Scanu. Era malato da 50 giorni -