Valerio Scanu | il padre è morto per Covid | da brividi le ultime parole in tv

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), èsuoa causa del: le suenell’ultimo intervento in tv la dicevano lunga, èsuoEra scoppiato a piangere,, quando dovette annunciare che suoera affetto da Coronavirus. Lo fece con un annuncio ufficiale in tv, in una delle tante ospitate in cui lo vediamo. Il dolore che lo affligge adesso è sicuramente molto grande, perché è suoa causa del. L’uomo, Tonino, era ricoverato ormai da oltre un mese all’ospedale Mater Olbia, aveva 64 anni. La notizia, riportata dal quotidiano La Nuova Sardegna, ha ...

Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - lillydessi : Il dramma di Valerio Scanu: è morto suo padre a causa del Covid - TGCOM - Unf_Tweet : - tweetnewsit : ? ULTIMO MINUTO. LUTTO PER VALERIO SCANU, è morto poco fa ???? - occhio_notizie : È morto il #papà del cantante #Valerio Scanu a causa del #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu

Grave lutto per Valerio Scanu, che si appresta a vivere un Natale doloroso. Si è spento a soli 64 anni il padre Tonino, ricoverato da un mese e mezzo per Covid. La notizia arriva dal sito La nuova Sar ...Sono stati giorni di grande preoccupazione quelli che Valerio Scanu e i suoi familiari hanno vissuto in questo drammatico mese. Abbiamo tutti pregato per il suo papà, ricoverato in terapia intensiva a ...