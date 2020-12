Valerio Scanu | è morto di Covid il padre Tonino | aveva 64 anni ed era ricoverato da un mese e mezzo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Èa causa del, ildel cantante64e da quasi uneranell’ospedale Mater Olbia, in Sardegna. A dare la notizia è il quotidiano “La Nuova Sardegna“: l’uomo era stato portato in ospedale dopo che era risultato positivo al tampone, poi le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nei giorni scorsi era stato proprio il cantante a rivelare della battaglia delcontro il coronavirus. Ospite di Storie Italiane su Rai 1 il 10 dicembre scorso,, visibilmente provato e commosso,raccontato che “da 11 giorni è ...

