Valeria Marini e Gianluigi Martino si sono lasciati: "Preferisco la compagnia del mio gatto" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate, sarà un Natale in solitaria per Valeria Marini. A quasi due anni dall'annuncio del suo fidanzamento con l'imprenditore Gianluigi Martino, arriva ora una brutta notizia per i fan della showgirl. I due avrebbero infatti deciso di troncare la loro relazione. A rivelarlo la primadonna del Bagaglino in un'intervista in esclusiva … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Valeria Marini single, ai microfoni di Oggi, racconta i motivi della fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino: “Venuti meno alcuni valori”. Valeria Marini è tornata ufficialmente single. La ...

Valeria Marini single, ai microfoni di Oggi, racconta i motivi della fine della sua storia d'amore con Gianluigi Martino: "Venuti meno alcuni valori". Valeria Marini è tornata ufficialmente single.