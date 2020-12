Vaccino: lo scongelamento, poi le fiale da rigirare per dieci volte. Ecco la procedura (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le fiale devono essere conservate a -75° C e fatte scongelare lentamente, poi tenute a 2-8° C per 5 giorni. E prima della somministrazione ci sono altri passaggi Leggi su corriere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledevono essere conservate a -75° C e fatte scongelare lentamente, poi tenute a 2-8° C per 5 giorni. E prima della somministrazione ci sono altri passaggi

“È un impegno civile”: parola di medico che verrà vaccinato contro il Covid

Abbiamo parlato con Monica Meucci, il rianimatore del “Parini” che, il prossimo 27 dicembre, riceverà per prima la dose del farmaco sviluppato dalla Pfizer.

