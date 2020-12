Vaccino efficace contro la variante Covid: l’annuncio appena arrivato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Vaccino AstraZeneca è efficace contro la variante del Covid-19: la notizia è appena arrivata dai media inglesi, ecco cosa emerge. Il Coronavirus non dà tregua ai cittadini del mondo e continua a diffondersi. Le festività natalizie in questo 2020 non saranno festeggiate come sempre: il Natale ed il Capodanno sono ostacolati dalle misure restrittive L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) IlAstraZeneca èladel-19: la notizia èarrivata dai media inglesi, ecco cosa emerge. Il Coronavirus non dà tregua ai cittadini del mondo e continua a diffondersi. Le festività natalizie in questo 2020 non saranno festeggiate come sempre: il Natale ed il Capodanno sono ostacolati dalle misure restrittive L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - NicolaPorro : 1?? La #varianteinglese è più letale rispetto al virus conosciuto sinora? 2?? Cosa s'intende per 'mutazione' del vi… - davidefaraone : Adesso correre, correre! L'agenzia europea di controllo dei farmaci ha dato il via libera. Il vaccino per sconfigge… - icarvsplume : RT @ilruttosovrano: La Lega sta dicendo contemporaneamente che il governo non ha fatto nulla per la mutazione del Covid, che si conosceva d… - marta_branca : #Covid, la scienziata di ?@INMISpallanzani? che lo isolò: 'Vaccino efficace anche sulla #varianteinglese? È come co… -