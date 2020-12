Vaccino Covid, tra la prima e la seconda dose resta il rischio dell’infezione. Le indicazioni degli esperti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bisogna stare attenti, anche quando si fa il Vaccino Covid. Nei giorni successivi occorre non abbassare la guardia e mettersi al sicuro. Infatti, «c’è il rischio che tra la prima e la seconda dose ci possa ancora essere l’infezione del virus». Lo ha detto, a chiare lettere, il professor Massimo Galli, del Sacco di Milano. «Dopo la seconda si andrà verso l’immunizzazione». Galli, il Vaccino Covid e la variante L’infettivologo, ospite a Carta Bianca.si è anche soffermato sulla nuova variante Covid. «Questa variante inglese mi preoccupa il giusto», ha affermato. «Sicuramente ha una capacità contagiante maggiore. Bisogna seguire le norme, le regole e i consigli. Adeguare la situazione a quanto si sta dicendo da tempo, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bisogna stare attenti, anche quando si fa il. Nei giorni successivi occorre non abbassare la guardia e mettersi al sicuro. Infatti, «c’è ilche tra lae laci possa ancora essere l’infezione del virus». Lo ha detto, a chiare lettere, il professor Massimo Galli, del Sacco di Milano. «Dopo lasi andrà verso l’immunizzazione». Galli, ile la variante L’infettivologo, ospite a Carta Bianca.si è anche soffermato sulla nuova variante. «Questa variante inglese mi preoccupa il giusto», ha affermato. «Sicuramente ha una capacità contagiante maggiore. Bisogna seguire le norme, le regole e i consigli. Adeguare la situazione a quanto si sta dicendo da tempo, ...

