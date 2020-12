Vaccino Covid, si parte domenica: chi sono i primi vaccinati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) domenica in Italia, così come in gran parte dell’Europa continentale, inizierà la campagna di vaccinazione contro il Covid. Il professor Galli tra i primi a ricevere la cura, chi sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020)in Italia, così come in grandell’Europa continentale, inizierà la campagna di vaccinazione contro il. Il professor Galli tra ia ricevere la cura, chi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - chetempochefa : “Il vaccino è sicuro, fatelo tutti. Dobbiamo molto a queste persone. Gli scienziati e le persone che sono riuscite… - ConsulentiLavor : Vaccino anti-Covid obbligatorio per impedire il contagio in azienda - noitre32 : RT @TNarello: Aiutatemi a capire: il 2.8% dei vaccinati ha reazioni avverse importanti (leggi asterisco). Il 95% dei positivi al covid è as… -