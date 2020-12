Vaccino Covid, l’annuncio di Pippo Baudo, Iva Zanicchi, Renzo Arbore e Piero Angela: “Pronti a farci vaccinare, anche in diretta tv” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Vaccino anti-Covid ce lo facciamo in diretta tv. La riscossa dei grandi, popolarissimi e coraggiosissimi vecchietti italiani non si è fatta attendere. Meglio di un lavacro alla Cocoon. Oltre le immagini appena viste di Ian McKellen fiero del punturone appena fatto sulla spalla. Pippo Baudo, Iva Zanicchi, Renzo Arbore e Piero Angela si sono subito piazzati in prima linea per la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus: noi ci mettiamo la faccia, e il braccio, in diretta tv. Il primo è stato proprio il conduttore di SuperQuark. “Mi vaccinerò perché mi fido della scienza. L’alternativa è solo aumentare il rischio di ammalarsi”, aveva spiegato il divulgatore scientifico più celebre d’Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilanti-ce lo facciamo intv. La riscossa dei grandi, popolarissimi e coraggiosissimi vecchietti italiani non si è fatta attendere. Meglio di un lavacro alla Cocoon. Oltre le immagini appena viste di Ian McKellen fiero del punturone appena fatto sulla spalla., Ivasi sono subito piazzati in prima linea per la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus: noi ci mettiamo la faccia, e il braccio, intv. Il primo è stato proprio il conduttore di SuperQuark. “Mi vaccinerò perché mi fido della scienza. L’alternativa è solo aumentare il rischio di ammalarsi”, aveva spiegato il divulgatore scientifico più celebre d’Italia, ...

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - PBCap80 : @lagiustifica @sampietro_marco @repubblica È un caso ben diverso! Parliamo di in vaccino creato in poco tempo e in… - DanteLaaw : Vaccino COVID, impatto sulla fertilità: European Consumers diffida l’EMA, l’AIFA e il Governo Italiano!… -