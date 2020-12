Vaccino Covid, l’allarme del Gimbe: “Sole 32 milioni di dosi entro giugno” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Il Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze, ha sottolineato anche come in 6 Regioni i casi stiano tornando ad aumentare Il report settimanale del Gimbe traccia un quadro piuttosto allarmante. Tra un monito sulla cosiddetta “variante inglese” e un richiamo all’attenzione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Il Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze, ha sottolineato anche come in 6 Regioni i casi stiano tornando ad aumentare Il report settimanale deltraccia un quadro piuttosto allarmante. Tra un monito sulla cosiddetta “variante inglese” e un richiamo all’attenzione L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - Z3r0Rules : RT @a_meluzzi: Presepe Orvieto: i Magi portano il vaccino contro il Covid – Imola Oggi Siamo alla predica dell’Anticristo già li dipinta da… - Rifugianima : RT @ultimenotizie: 'Farò il vaccino contro il Covid non appena sarà disponibile'. Così #PippoBaudo all’Adnkronos, precisando che sarebbe 'd… -