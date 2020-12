Vaccino Covid, Galli non attende altro: “E’la luce in fondo al tunnel” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il primario del Sacco di Milano, vede nel Vaccino la possibilità di lasciarsi davvero alle spalle questa tremenda esperienza. Massimo Galli (Facebook)Il primario del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha parlato della situazione Vaccino, all’indomani del via libera da parte dell’Ema, circa la validità del prodotto e la possibilità quindi di iniziare una vera e propria campagna di vaccinazioni per provare a mettere al sicuro quanti più cittadini possibili. Secondo Galli, la luce in fondo al tunnel è più che vicina, confermando di non vedere l’ora di sottoporsi al Vaccino stesso. Intervistato fa una nota emittente televisiva, Galli conferma che in questa ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il primario del Sacco di Milano, vede nella possibilità di lasciarsi davvero alle spalle questa tremenda esperienza. Massimo(Facebook)Il primario del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo, ha parlato della situazione, all’indomani del via libera da parte dell’Ema, circa la validità del prodotto e la possibilità quindi di iniziare una vera e propria campagna di vaccinazioni per provare a mettere al sicuro quanti più cittadini possibili. Secondo, lainalè più che vicina, confermando di non vedere l’ora di sottoporsi alstesso. Intervistato fa una nota emittente televisiva,conferma che in questa ...

