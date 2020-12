Vaccino Covid, Galli a Sky Tg24: “Farlo è anche un dovere sociale per raggiungere la famigerata immunità di gregge che ci toglierà dal guaio” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vaccinarsi “è un atto dovuto, pensato e condiviso. Il Vaccino c’è, ha garanzie di validità e sicurezza, lo vado a fare anche per proteggere me stesso. Ma credo che fare il Vaccino sia anche un dovere sociale, soprattutto nella prospettiva di raggiungere l’immunità di gregge”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, parlando del Vaccino che riceverà a breve assieme al resto del personale sanitario. “L’immunità di gregge – ha aggiunto – sarà la cosa che ci toglierà da un guaio altrimenti mai finito”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vaccinarsi “è un atto dovuto, pensato e condiviso. Ilc’è, ha garanzie di validità e sicurezza, lo vado a fareper proteggere me stesso. Ma credo che fare ilsiaun, soprattutto nella prospettiva dil’di”. Così a Buongiorno, su Sky, Massimo, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, parlando delche riceverà a breve assieme al resto del personale sanitario. “L’di– ha aggiunto – sarà la cosa che cida unaltrimenti mai finito”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

