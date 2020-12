Vaccino Covid, Gallera: “Sì a 80% dei medici, anche Galli e Zangrillo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vaccino Covid in Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato come ci siano già molte adesioni tra i medici Sono giorni decisivi per la lotta al Covid. Il Vaccino è pronto ad essere distribuito, e il prossimo 27 dicembre ci sarà il simbolico Vaccine Day. Da gennaio in poi, si procederà con la distribuzione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)in Lombardia, l’assessore al Welfare Giulioha spiegato come ci siano già molte adesioni tra iSono giorni decisivi per la lotta al. Ilè pronto ad essere distribuito, e il prossimo 27 dicembre ci sarà il simbolico Vaccine Day. Da gennaio in poi, si procederà con la distribuzione L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - bisagnino : Reazioni allergiche al vaccino Covid di Pfizer, si sospetta che siano scatenate dalle nanoparticelle - ale_attardo : RT @riktroiani: 87.000 operatori sanitari, in #Olanda, rifiutano di vaccinarsi. Gli #infermieri considerano il #vaccino 'sperimentale' e af… -