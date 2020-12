Vaccino Covid, Ema conferma efficacia: “Dura un anno come antinfluenzale” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Ema ha confermato l’efficacia del Vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech. Stando ai dati durerà un anno come quello antinfluenzale. Un processo di valutazione rigoroso ha portato l’Ema a confermare l’efficacia del Vaccino anti-Covid di Pfizer. Sono diversi i canoni di sicurezza utilizzati dall’Ente del farmaco europeo per dare il via libera alla commercializzazione, che è risultato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Ema hato l’delanti-di Pfizer-BionTech. Stando ai dati durerà unquello. Un processo di valutazione rigoroso ha portato l’Ema are l’delanti-di Pfizer. Sono diversi i canoni di sicurezza utilizzati dall’Ente del farmaco europeo per dare il via libera alla commercializzazione, che è risultato L'articolo proviene da Inews.it.

