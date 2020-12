Vaccino Covid, ecco come si è organizzata la Lombardia tra hub e luoghi simbolo. Gallera: “Iniziamo da Alzano, Codogno e dal Trivulzio” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In Lombardia i primi crio-box con 324 fiale per l’effettuazione di 1.620 dosi di Vaccino anti-Covid arriveranno la mattina del 27 dicembre. L’ospedale Niguarda di Milano sarà l’hub centrale per lo smistamento: da lì saranno suddivise e trasferite in 14 siti individuati dalla Regione. E poche ore dopo inizierà la somministrazione nel Vax Day europeo, con i primi cittadini pronti a ricevere la prima dose. “Abbiamo ritenuto doveroso e corretto avviare la campagna in maniera diffusa, in tutte le province e in alcuni luoghi simbolo”, ha annunciato l’assessore al Welfare Giulio Gallera presentando il piano vaccinale della regione più colpita dal coronavirus con 462.446 casi diagnosticati e 24.512 morti. L’antidoto per il Sars-Cov-2 arriverà quindi lì dove tutto è iniziato: negli ospedali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ini primi crio-box con 324 fiale per l’effettuazione di 1.620 dosi dianti-arriveranno la mattina del 27 dicembre. L’ospedale Niguarda di Milano sarà l’hub centrale per lo smistamento: da lì saranno suddivise e trasferite in 14 siti individuati dalla Regione. E poche ore dopo inizierà la somministrazione nel Vax Day europeo, con i primi cittadini pronti a ricevere la prima dose. “Abbiamo ritenuto doveroso e corretto avviare la campagna in maniera diffusa, in tutte le province e in alcuni”, ha annunciato l’assessore al Welfare Giuliopresentando il piano vaccinale della regione più colpita dal coronavirus con 462.446 casi diagnosticati e 24.512 morti. L’antidoto per il Sars-Cov-2 arriverà quindi lì dove tutto è iniziato: negli ospedali di ...

