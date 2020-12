Vaccino Covid, Domenico Arcuri: «Sarà possibile raggiungere l’immunità di gregge entro fine estate» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani, 24 Dicembre 2020, l’Italia entrerà in zona rossa, per poi passare ad una fase arancione nei giorni precedenti al Capodanno. Le nuove regole per trascorrere un Natale in sicurezza dovrebbero evitare la tanto temuta terza ondata, che rischierebbe di far collassare il sistema sanitario. Nel frattempo partirà dal 27 Dicembre 2020, sia in Italia che in Europa, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha parlato del Vaccino anti-Covid e ha assicurato che Sarà possibile raggiungere l’obiettivo di 42 milioni di vaccinati in Italia entro fine estate, la soglia individuata per l’immunità di gregge. ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani, 24 Dicembre 2020, l’Italia entrerà in zona rossa, per poi passare ad una fase arancione nei giorni precedenti al Capodanno. Le nuove regole per trascorrere un Natale in sicurezza dovrebbero evitare la tanto temuta terza ondata, che rischierebbe di far collassare il sistema sanitario. Nel frattempo partirà dal 27 Dicembre 2020, sia in Italia che in Europa, la campagna di vaccinazione contro il-19. Il commissario per l’emergenza coronavirus,, ha parlato delanti-e ha assicurato chel’obiettivo di 42 milioni di vaccinati in Italia, la soglia individuata perdi. ...

