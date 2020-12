Vaccino Covid, Arcuri: “Pfizer manderà altre 450mila dosi dal 28 dicembre. Farmaco per tutti, non ci saranno corsie preferenziali” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prime dosi, simboliche, arriveranno in Italia tra Natale e Santo Stefano giusto in tempo per permettere al nostro Paese di partecipare al Vaccine day europeo del 27 dicembre. Ma dal giorno dopo “l’azienda manderà altre 450mila dosi per cominciare la prima fase della campagna di somministrazione di massa“. Lo ha annunciato il commissario all’Emergenza Domenico Arcuri, sciogliendo gli ultimi dubbi sull’effettiva data di partenza del Piano vaccini. Pfizer, ha aggiunto, “spedirà le fiale direttamente nei 300 punti di somministrazione scelti con Regioni e province autonome”, così come previsto dall’accordo stipulato a livello europeo. Arcuri ha poi garantito che per il Farmaco “non ci saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le prime, simboliche, arriveranno in Italia tra Natale e Santo Stefano giusto in tempo per permettere al nostro Paese di partecipare al Vaccine day europeo del 27. Ma dal giorno dopo “l’aziendaper cominciare la prima fase della campagna di somministrazione di massa“. Lo ha annunciato il commissario all’Emergenza Domenico, sciogliendo gli ultimi dubbi sull’effettiva data di partenza del Piano vaccini., ha aggiunto, “spedirà le fiale direttamente nei 300 punti di somministrazione scelti con Regioni e province autonome”, così come previsto dall’accordo stipulato a livello europeo.ha poi garantito che per il“non ci...

