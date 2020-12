Vaccino antinfluenzale, da Sanofi arrivano in Puglia 150mila dosi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) BARI - Sono state consegnate dalla Sanofi alla Puglia 150mila dosi di Vaccino antinfluenzale. Lo conferma il direttore del dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro. La Puglia aveva ordinato la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) BARI - Sono state consegnate dallaalladi. Lo conferma il direttore del dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro. Laaveva ordinato la ...

Adnkronos : #Vaccino #Covid, Ema: 'Efficace per un anno come antinfluenzale' - la_bodi : @lievemente Non diciamo sciocchezze! Sono anni che faccio il vaccino antinfluenzale! - ardovig : @PAOLANURNBERG Della organizzazione in Germania seguo quanto scrive in italiano @jeperego. @il_piccolo titola oggi,… - danielamartani : @PoliticaPerJedi @paolotwix @BarillariDav Ha detto solo che la verità è successo a mio zio. Vaccino antinfluenzal… - LaGazzettaWeb : Vaccino antinfluenzale, da Sanofi arrivano in Puglia 150mila dosi -