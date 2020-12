Vaccino anti-Covid, tutto pronto al “San Pio”. Ferrante: “Vediamo la luce in fondo al tunnel” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’Azienda Ospedaliera “San Pio” è già iniziato il conto alla rovescia per il “V-day”. Puntuale all’appuntamento europeo del 27 dicembre per l’inoculazione dei primi vaccini anti-Covid, la Direzione Generale del nosocomio sannita, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha già mobilitato per l’operazione sette medici, che saranno affiancati da esperti infermieri, operatori socio sanitari per l’igienizzazione delle postazioni ed amministrativi per gli adempimenti burocratici. A ricevere le prime cento dosi disponibili saranno altrettanti operatori sanitari impegnati in prima fila nella lotta all’infido coronavirus, ai quali saranno somministrati i vaccini prodotti dalla Pfizer-BioNTech. Seguiranno successivamente, appena verranno consegnate le dosi necessarie, tutti gli altri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’Azienda Ospedaliera “San Pio” è già iniziato il conto alla rovescia per il “V-day”. Puntuale all’appuntamento europeo del 27 dicembre per l’inoculazione dei primi vaccini, la Direzione Generale del nosocomio sannita, guidata da Mario Nicola Vittorio, ha già mobilitato per l’operazione sette medici, che saranno affiancati da esperti infermieri, operatori socio sanitari per l’igienizzazione delle postazioni ed amministrativi per gli adempimenti burocratici. A ricevere le prime cento dosi disponibili saranno altrettoperatori sanitari impegnati in prima fila nella lotta all’infido coronavirus, ai quali saranno somministrati i vaccini prodotti dalla Pfizer-BioNTech. Seguiranno successivamente, appena verranno consegnate le dosi necessarie, tutti gli altri ...

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - borghi_claudio : Ma chi è pro Trump e anti vaccino come vive questi tweet? Cioè, cosa prevale? - Tg3web : Via libera dall'Agenzia italiana del farmaco al vaccino anti-covid Pfizer-BioNTech. È approvato per tutta la popola… - Alessandra_Deca : @MassimoGalli51 buongiorno professore, mi scuso se le faccio una domanda che forse ha una risposta nota a tutti. Qu… - infoitsalute : Vaccino anti Covid in Messico: si parte con le prime dosi Pfizer -