Vaccino anti-Covid in Lombardia e V-Day del 27 dicembre: come, dove, a chi le prime dosi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 27 dicembre 2020 segnerà una svolta anche per la Lombardia, una delle regioni italiane ed europee in assoluto più colpite dalla pandemia da Coronavirus. Una data simbolica, che darà il via alla vaccinazione anti-Covid in tutta l’Unione Europea e proseguirà poi con la campagna di soministrazione vera e propria a partire dai primissimi giorni di gennaio. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 27 dicembre 2020 segnerà una svolta anche per la Lombardia, una delle regioni italiane ed europee in assoluto più colpite dalla pandemia da Coronavirus. Una data simbolica, che darà il via alla vaccinazione anti-Covid in tutta l’Unione Europea e proseguirà poi con la campagna di soministrazione vera e propria a partire dai primissimi giorni di gennaio.

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - Tg3web : Via libera dall'Agenzia italiana del farmaco al vaccino anti-covid Pfizer-BioNTech. È approvato per tutta la popola… - borghi_claudio : Ma chi è pro Trump e anti vaccino come vive questi tweet? Cioè, cosa prevale? - PrimaiLavorator : RT @BarillariDav: VACCINO ANTI-COVID – IL 27 DICEMBRE PARTE LA SPERIMENTAZIONE SU CAVIE UMANE: GLI ITALIANI! è nostro diritto essere infor… - MiVisda : @xelagrillo Perché preoccuparsi quindi?Quando ti sottoponi al vaccino anti-influenzale non lo fai ogni anno? -