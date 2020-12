Vaccino, altre 100 milioni di dosi accordate agli Stati Uniti da Pfizer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il colosso farmaceutico americano consegnerà entro Luglio del 2021 circa 200 milioni di dosi solo negli USA. Novità sul fronte vaccini per gli Stati Uniti d’America: è stato infatti raggiunto un ulteriore accordo per il rilascio agli USA di altre 100 milioni di dosi del Vaccino, che con le 100 milioni già imposte nel primo accordo, garantirebbero 200 milioni totali di dosi che verranno consegnate come previsto entro il Luglio 2021. Il Governo americano per queste dosi è stato disposto a sborsare 1,95 miliardi di dollari in più. Con queste dosi sarà garantita una cura anti-covid per 100 milioni di cittadini ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il colosso farmaceutico americano consegnerà entro Luglio del 2021 circa 200disolo negli USA. Novità sul fronte vaccini per glid’America: è stato infatti raggiunto un ulteriore accordo per il rilascioUSA di100didel, che con le 100già imposte nel primo accordo, garantirebbero 200totali diche verranno consegnate come previsto entro il Luglio 2021. Il Governo americano per questeè stato disposto a sborsare 1,95 miliardi di dollari in più. Con questesarà garantita una cura anti-covid per 100di cittadini ...

