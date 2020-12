Vaccine day, esercito pronto a distribuire il vaccino Pfizer in Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Saranno le Forze armate a distribuire le dosi dei vaccini in tutte le altre Regioni e consentire all’intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo del 27 dicembre. “Su richiesta del commissario Domenico Arcuri abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione del vaccino Pfizer che giungerà in Italia il 24, sarà custodito in una prima fase nell’hub centrale dello Spallanzani e, a cura della Difesa, sarà distribuito e somministrato su 21 siti nazionali”, ha detto il generale Luciano Portolano, rivolgendosi al Presidente della Repubblica durante l’incontro del Comando Operativo di Vertice Interforze. La situazione è cambiata rispetto a poche settimane fa, quando sembrava che la stessa Pfizer si sarebbe occupata della distribuzione alle singole strutture. Nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Saranno le Forze armate ale dosi dei vaccini in tutte le altre Regioni e consentire all’intero Paese di partecipare alday europeo del 27 dicembre. “Su richiesta del commissario Domenico Arcuri abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione delche giungerà inil 24, sarà custodito in una prima fase nell’hub centrale dello Spallanzani e, a cura della Difesa, sarà distribuito e somministrato su 21 siti nazionali”, ha detto il generale Luciano Portolano, rivolgendosi al Presidente della Repubblica durante l’incontro del Comando Operativo di Vertice Interforze. La situazione è cambiata rispetto a poche settimane fa, quando sembrava che la stessasi sarebbe occupata della distribuzione alle singole strutture. Nel ...

Vaccino Covid, circa 1000 operatori sanitari Usl hanno per ora aderito

Si tratta del 50%. Ieri era il termine previsto per dare l’assenso preventivo alla somministrazione dei vaccini.

Si tratta del 50%. Ieri era il termine previsto per dare l'assenso preventivo alla somministrazione dei vaccini.