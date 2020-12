Usa, Trump concede la grazia a 15 persone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Donald Trump ha concesso la grazia a 15 persone, incluso l'ex consigliere della sua campagna elettorale George Papadopoulos, mentre ad altre cinque è stata commutata la pena. Nella lista figurano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Donaldha concesso laa 15, incluso l'ex consigliere della sua campagna elettorale George Papadopoulos, mentre ad altre cinque è stata commutata la pena. Nella lista figurano ...

WASHINGTON - In un'audace doppia mossa pre-natalizia il presidente Usa Donald Trump ha annunciato nella notte un'ondata di concessioni di grazia e ha poi sfidato il Congresso. Contro il piano di stimo ...

WASHINGTON - In un'audace doppia mossa pre-natalizia il presidente Usa Donald Trump ha annunciato nella notte un'ondata di concessioni di grazia e ha poi sfidato il Congresso. Contro il piano di stimo ...