USA, ordini beni durevoli novembre sotto attese (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a novembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,9% dopo il +1,8% del mese precedente (dato rivisto da +1,3%) e delle stime degli analisti. Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,4% rispetto al +1,9% del mese precedente (rivisto da +1,3%) ed al +0,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento dello 0,7% dopo il +0,8% precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita degli ordinativi diamericani a. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), glihanno evidenziato un incremento dello 0,9% dopo il +1,8% del mese precedente (dato rivisto da +1,3%) e delle stime degli analisti. Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,4% rispetto al +1,9% del mese precedente (rivisto da +1,3%) ed al +0,5% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento dello 0,7% dopo il +0,8% precedente.

Frena la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a novembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of ...

Wall Street incerta dopo no Trump a piano anti-Covid Congresso, spese per consumi Usa giù per prima volta da aprile

Gli ordini dei beni capitali core - ordini che escludono i beni ... L'accordo porta il numero totale dei vaccini distribuiti in Usa a 200 milioni di dosi, disponibili entro la fine di luglio del 2021.

Gli ordini dei beni capitali core - ordini che escludono i beni ... L'accordo porta il numero totale dei vaccini distribuiti in Usa a 200 milioni di dosi, disponibili entro la fine di luglio del 2021.