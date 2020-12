Usa: Di Maio su Chico Forti, un bel regalo di Natale, per lui, la famiglia e per l'Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Un bel regalo di Natale per lui, per la famiglia e per l'Italia". Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ha commentato intervenendo in diretta su Facebook l'annuncio del rientro in Italia di Chico Forti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Un beldiper lui, per lae per l'". Così il ministro degli Esteri, Luigi di, ha commentato intervenendo in diretta su Facebook l'annuncio del rientro indi

RaiNews : Una vicenda lunga oltre vent'anni #chicoforti - TV7Benevento : Usa: Di Maio su Chico Forti, un bel regalo di Natale, per lui, la famiglia e per l'Italia... - MariaErrichiel5 : RT @RaiNews: Una vicenda lunga oltre vent'anni #chicoforti - LauraSganzerla : RT @RaiNews: Una vicenda lunga oltre vent'anni #chicoforti - peterkama : Di Maio: «Chico Forti tornerà in Italia». Da 20 anni è in cella negli Usa per omicidio L’annuncio del ministro degl… -