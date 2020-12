Usa: Di Maio su Chico Forti, 'l'Italia ha un grande alleato negli Stati Uniti' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "L'Italia ha un grande alleato negli Stati Uniti, ha una grande amicizia con gli Stati Uniti e questo ce lo dobbiamo ricordare sempre perché il lavoro fatto quest'anno è stato un lavoro che ha dimostrato che il segretario di stato Mike Pompeo, l''amministrazione degli Stati Uniti erano vicini all'Italia". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commentando in diretta Facebook la notizia del prossimo rientro in Italia di Chico Forti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "L'ha un, ha unaamicizia con glie questo ce lo dobbiamo ricordare sempre perché il lavoro fatto quest'anno è stato un lavoro che ha dimostrato che il segretario di stato Mike Pompeo, l''amministrazione deglierano vicini all'". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Dicommentando in diretta Facebook la notizia del prossimo rientro indi

