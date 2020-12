Usa: Di Maio su Chico Forti, ‘arrivati fin qui con uno sforzo che ha coinvolto tutti’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Siamo arrivati fin qui con uno sforzo che ha coinvolto tutti. Non posso che ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, il corpo diplomatico italiano, il lavoro straordinario della Farnesina, un lavoro anche del parlamento, importante in tutti questi anni, anche il presidente Imposimato, che ha seguito questa vicenda finché è stato in vita. Quello che posso dire è che queste cose ripagano tutto il lavoro che facciamo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha su Facebook sulla notizia del prossimo rientro di Chico Forti in Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Siamo arrivati fin qui con unoche hatutti. Non posso che ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, il corpo diplomatico italiano, il lavoro straordinario della Farnesina, un lavoro anche del parlamento, importante in tutti questi anni, anche il presidente Imposimato, che ha seguito questa vicenda finché è stato in vita. Quello che posso dire è che queste cose ripagano tutto il lavoro che facciamo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Diha su Facebook sulla notizia del prossimo rientro diin Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RaiNews : Una vicenda lunga oltre vent'anni #chicoforti - rpi2_ : Di Maio: «Chico Forti tornerà in Italia». Da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio - 16blu : RT @LaNotiziaTweet: Di Maio sblocca il caso di Chico Forti. Dopo vent’anni di silenzi, il detenuto potrà lasciare gli Usa e tornare in Ital… - morganalafatica : RT @agambella: #USA #Italia Il Governatore della Florida ha accolto l’istanza del cittadino italiano Chico Forti, detenuto da anni negli U… - AlbertoLanza10 : 'Chico Forti torna in Italia'. L'annuncio di Di Maio -