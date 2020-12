Uomini e donne Anticipazioni e news 23 dicembre | Andrea Battistelli tronista?

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - HANDL3WITHCARE : anche questa mattina mi sono svegliata ed ho letto su twitter che le donne trans devono usare il bagno degli uomini… - RCirombella : @iannetts70 La cultura e l'istruzione fanno aprire gli occhi e ti fanno vedere la mediocrità che ci circonda...fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne

Martedì 22 dicembre è andato in onda l'ultimo appuntamento di questo 2020 di Uomini e donne. La puntata non è stata affatto facile per la tronista Sophie Codegoni, rimasta basita da alcune ...Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Davide Donadei sorprende tutti e non sceglie nessuna delle sue corteggiatrici. In realtà, il tronista pugliese non ha gettato la spugna come il suo collega ...