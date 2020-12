Uno studio conferma: il Covid è tre volte più letale dell’influenza stagionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Coronavirus Sars-CoV-2 causa una malattia più grave dell’influenza stagionale e, tra i pazienti che finiscono in ospedale, ha un tasso di mortalità quasi 3 volte più alto. È uno studio francese pubblicato su ‘The Lancet Respiratory Medicine’ a mettere un punto fermo nel dibattito che si è aperto fin da quando Covid-19 ha dato segno di sé, ormai quasi un anno fa. La malattia è più cattiva di quella provocata dai classici virus che negli anni hanno caratterizzato la stagione invernale e più pazienti colpiti da Covid richiedono cure intensive. I ricercatori hanno confrontato le informazioni di oltre 130mila pazienti provenienti dalla banca dati amministrativa nazionale francese (Program de Médicalisation des Systèmes d’Information, PMSI), un database che include i dettagli di tutti i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Coronavirus Sars-CoV-2 causa una malattia più gravee, tra i pazienti che finiscono in ospedale, ha un tasso di mortalità quasi 3più alto. È unofrancese pubblicato su ‘The Lancet Respiratory Medicine’ a mettere un punto fermo nel dibattito che si è aperto fin da quando-19 ha dato segno di sé, ormai quasi un anno fa. La malattia è più cattiva di quella provocata dai classici virus che negli anni hanno caratterizzato la stagione invernale e più pazienti colpiti darichiedono cure intensive. I ricercatori hanno confrontato le informazioni di oltre 130mila pazienti provenienti dalla banca dati amministrativa nazionale francese (Program de Médicalisation des Systèmes d’Information, PMSI), un database che include i dettagli di tutti i ...

