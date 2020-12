"Uno strazio lungo 6-8 ore". Maradona, l'autopsia: dettagli raccapriccianti. Lo hanno fatto morire? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un mese dopo la morte di Diego Maradona, sono stati resi noti i dettagli dell'autopsia. Secondo quanto riporta As, non ci sarebbero state nell'organismo tracce di alcol e droga, trovati invece psicofarmaci. Nel dettaglio si tratterebbe di antidepressivi, antiepilettici e di un farmaco contro l'astinenza da alcol. Nessuna presenza di tracce delle medicine per la sua cardiopatia. E quest'ultimo dettaglio fa montare il sospetto. Anche perché emerge che Maradona non sarebbe morto immediatamente, ma avrebbe sofferto nella sua stanza per 6-8 ore. Un calvario. Uno strazio durante il quale sembra essere stato abbandonato. Al termine di quelle lunghe ore, l'edema polmonare dovuto a insufficienza cardiaca riacutizzata che lo ha stroncato. Particolari pesantissimi, soprattutto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un mese dopo la morte di Diego, sono stati resi noti idell'. Secondo quanto riporta As, non ci sarebbero state nell'organismo tracce di alcol e droga, trovati invece psicofarmaci. Nelo si tratterebbe di antidepressivi, antiepilettici e di un farmaco contro l'astinenza da alcol. Nessuna presenza di tracce delle medicine per la sua cardiopatia. E quest'ultimoo fa montare il sospetto. Anche perché emerge chenon sarebbe morto immediatamente, ma avrebbe sofferto nella sua stanza per 6-8 ore. Un calvario. Unodurante il quale sembra essere stato abbandonato. Al termine di quelle lunghe ore, l'edema polmonare dovuto a insufficienza cardiaca riacutizzata che lo ha stroncato. Particolari pesantissimi, soprattutto in ...

evamarghe : @Keynesblog Ti informo che oltre alle vittime per il virus in Italia ci sono molte vittime per l'economia...io pers… - phoenix_lily46 : SDG mi fa girare il cazzo perché io le persone come lei le conosco nella vita vera e averci a che fare è uno strazi… - escoconfederica : Ficcarsi un bastoncino nel naso giusto da morti se lo potevano fa gli egizi perché è uno strazio. - FCianfanelli : @Gio_Pigatto Devo dire che comunque non sarei andato a vederla, ammetto che neanche avevo iniziato a vederla in TV… - BaianoAngela1 : La parte della sua morte è uno strazio sempre ??#NataleInCasaCupiello -

Ultime Notizie dalla rete : Uno strazio Gabbani: "Uno strazio cantare senza pubblico" il Resto del Carlino La piccola Luna morta dopo essere stata investita da un’auto

Luna Matenga, bambina di 3 anni, muore in ospedale dopo essere stata investita da un'auto sulla Gold Coast: tragedia alla vigilia di Natale.

"Youness adesso è diventato il figlio di tutti"

"Ringraziamo per l’aiuto ricevuto in questo momento di strazio, anche per l’organizzazione del funerale ... della famiglia del ragazzino e della comunità islamica reggiana in uno dei momenti corali ...

Luna Matenga, bambina di 3 anni, muore in ospedale dopo essere stata investita da un'auto sulla Gold Coast: tragedia alla vigilia di Natale."Ringraziamo per l’aiuto ricevuto in questo momento di strazio, anche per l’organizzazione del funerale ... della famiglia del ragazzino e della comunità islamica reggiana in uno dei momenti corali ...