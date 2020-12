Unione Inquilini: su mozione Fassina-Pelonzi-Celli voto unanime (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Approvata all’unanimita’ la mozione a prima firma Stefano Fassina (Sinistra per Roma) e di Giulio Pelonzi (capogruppo Pd) e Svetlana Celli (Roma torna Roma) proposta da Unione Inquilini.” “I 34 voti favorevoli dell’aula Giulio Cesare di fatto impegnano la Sindaca ora ad istituire un tavolo di crisi con le parti sociali per l’adozione di misure per ridurre la pressione degli affitti e a fronteggiare l’ondata di sfratti che travolgera’ la capitale a seguito della crisi.” “Un piano di lavoro mirato a graduare gli sfratti, cosi’ da garantire alle famiglie un passaggio di casa in casa, che parte dall’individuazione di immobili pubblici abbandonati da destinare all’edilizia residenziale pubblica e che chiede il coinvolgimento della Regione Lazio.” “Salve anche le famiglie del ‘buono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Approvata all’unanimita’ laa prima firma Stefano(Sinistra per Roma) e di Giulio(capogruppo Pd) e Svetlana(Roma torna Roma) proposta da.” “I 34 voti favorevoli dell’aula Giulio Cesare di fatto impegnano la Sindaca ora ad istituire un tavolo di crisi con le parti sociali per l’adozione di misure per ridurre la pressione degli affitti e a fronteggiare l’ondata di sfratti che travolgera’ la capitale a seguito della crisi.” “Un piano di lavoro mirato a graduare gli sfratti, cosi’ da garantire alle famiglie un passaggio di casa in casa, che parte dall’individuazione di immobili pubblici abbandonati da destinare all’edilizia residenziale pubblica e che chiede il coinvolgimento della Regione Lazio.” “Salve anche le famiglie del ‘buono ...

ROMA, UNIONE INQUILINI: VOTO UNANIME SU MOZIONE FASSINA-PELONZI-CELLI

Unione Inqulini Matera denuncia la situazione ormai precaria delle condizioni abitative in città

Martoccia: "Nella provincia di Matera nel solo 2019 abbiamo assistito a 53 nuove sentenze di sfratto di queste 49 per morosità e 4 per finita locazione".

