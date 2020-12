Unicredit | Vassena | “Buddybank si consolida sul mercato e guarda al futuro”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo soltanto due anni di vita ma tanti risultati già raggiunti e tante idee per il. In primo luogo quest’anno chiuderemo, molto probabilmente, sopra i 150mila clienti. Abbiamo, inoltre, rilasciato la versione Android quindi ci posizioniamo sulfinalmente come disponibili per tutti i sistemi operativi”. A illustrare progressi e nuove iniziative della la banca per smartphone diè la head of, Claudiasi stando sule recentemente avete anche effettuato una consistente attività di rebranding. Per ila cosa puntate? “A settembre abbiamo rifatto il nostro brand perché, dopo esserci confrontati con i nostri clienti, abbiamo capito che bisognava ...