Unicredit | con Bei altri 500 mln per medie imprese per emergenza Covid

Milano, 23 dic. (Adnkronos) – Unicredit e Bei, la Banca Europea per gli Investimenti hanno siglato un accordo che mette a disposizione nuove risorse per garantire la tenuta dell'economia colpita dagli effetti della pandemia e stimolare la ripresa. Bei fornirà a Unicredit e Unicredit Leasing risorse addizionali per 250 milioni di euro dedicati alle imprese a media capitalizzazione, tra 250 e 3mila dipendenti. La banca si è impegnata a raddoppiare tale importo con fondi propri, per un totale di 500 milioni di prestiti. La nuova linea di credito, finalizzata a fronteggiare l'emergenza in corso, prevede sia il finanziamento di nuovi progetti d'investimento, sia la copertura del fabbisogno di capitale circolante. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

