UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 24 dicembre 2020

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)di Unalin onda24: È ladella Vigilia di Natale e a Palazzo Palladini sono in corso i preparativi per il cenone. Tuttavia Raffaele (Patrizio Rispo) si rende conto che il suo presepe ha un problema che può mettere a rischio il classico rito della tradizione natalizia. Bianca (Sofia Piccirillo) è molto triste per l’assenza da Napoli dei genitori Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo). Renato (Marzio Honorato) decide di fare una sorpresa al figlio Niko (Luca Turco). Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

LinkaTv : E' iniziato Un posto al sole su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - GianniVezzani1 : RT @Rinaldi_euro: Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel momento… - arquer12 : RT @Rinaldi_euro: Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel momento… - Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #24dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

Code infinite fuori dagli uffici postali. Ma non stiamo parlando di una grande città, come Milano. Succede ad Arcore in via Ferruccio Gilera al n. 15, dove gli utenti sono costretti ad aspettare fuori ...Questa è la domanda che, dal mese di dicembre in poi, si pone ogni italiano. Tutto è ormai pronto ... ampi stralci. Chi pensa di trovare solamente un ricettario si sbaglia di grosso. Qui, infatti, non ...