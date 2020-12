Un posto al sole, anticipazioni 25 dicembre: Roberto diviso tra Lara e Marina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Natale a Palazzo Palladini sarà piuttosto movimentato per diversi personaggi. Le anticipazioni Un posto al sole relative alla puntata in onda venerdì 25 dicembre, rivelano che Roberto sarà diviso tra l’attrazione che prova per Lara e l’amore mai veramente sopito per Marina e sembrerà non essere in grado di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, Patrizio farà di tutto per non passare questa giornata ad Indica. Infine, Niko porterà Jimmy a fare una visita davvero speciale mentre Alberto inviterà CLara ad andare da lui al nuovo appartamento. Un posto al sole, trama 25 dicembre: Patrizio proverà a non passare il Natale ad Indica La trama Un posto al ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Natale a Palazzo Palladini sarà piuttosto movimentato per diversi personaggi. LeUnalrelative alla puntata in onda venerdì 25, rivelano chesaràtra l’attrazione che prova pere l’amore mai veramente sopito pere sembrerà non essere in grado di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, Patrizio farà di tutto per non passare questa giornata ad Indica. Infine, Niko porterà Jimmy a fare una visita davvero speciale mentre Alberto inviterà Cad andare da lui al nuovo appartamento. Unal, trama 25: Patrizio proverà a non passare il Natale ad Indica La trama Unal ...

