“Un pallone per giocare”, l’iniziativa del Centro Volley Orta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOrta d’Atella (Ce) – La Scuola Federale di Pallavolo “Centro Volley Orta” ha donato, in occasione delle festività natalizie, un pallone ad ogni piccolo atleta del miniVolley con l’iniziativa “Un pallone per giocare”. Un’azione che assume un impOrtante significato se si considera la sospensione delle attività sportive indetta dalla Federazione Italiana di Pallavolo. Il settore maggiormente penalizzato, non a caso, è proprio il miniVolley, fermo ormai da oltre un mese. La Scuola Federale di Pallavolo “Centro Volley Orta” ha cercato di mantenere viva l’attenzione e gli stimoli dei piccoli neofiti del mondo delle schiacciate, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutid’Atella (Ce) – La Scuola Federale di Pallavolo “” ha donato, in occasione delle festività natalizie, unad ogni piccolo atleta del minicon“Unper”. Un’azione che assume un impnte significato se si considera la sospensione delle attività sportive indetta dalla Federazione Italiana di Pallavolo. Il settore maggiormente penalizzato, non a caso, è proprio il mini, fermo ormai da oltre un mese. La Scuola Federale di Pallavolo “” ha cercato di mantenere viva l’attenzione e gli stimoli dei piccoli neofiti del mondo delle schiacciate, ...

Scisciano : “Un pallone per giocare”, l’iniziativa sportiva della scuola federale di pallavolo “Centro Volley Orta”: Orta di At… - travan28 : RT @enzo958: @73Orlando73 @CarloCalenda Se per questo pallone gonfiato i 'preparati' e/o 'competenti' sono coloro che hanno prodotto 13mld… - maicon193 : “Un pallone per giocare”, l’iniziativa sportiva della scuola federale di pallavolo “Centro Volley Orta” - frankietheone1 : RT @RepubblicaTv: Calcio, maglie e ricordi: ecco gli auguri di Natale delle nazionali: Un pallone per il nonno, una maglia azzurra per lo z… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Calcio, maglie e ricordi: ecco gli auguri di Natale delle nazionali: Un pallone per il nonno, una maglia azzurra per lo z… -

Ultime Notizie dalla rete : pallone per 'Un pallone per giocare', l'iniziativa sportiva della scuola federale di pallavolo Centro Volley Orta La Rampa SERIE B - La Top 11 della quattordicesima giornata

BOCCHETTI (Pescara): Responsabile nell’episodio del rigore, visto che liscia il pallone poi arrivato a Torregrossa ... attacca come un forsennato ma non per questo lascia spazi alle iniziative degli ...

Tra discoteca e pallone, su Dazn arriva la docuserie sull’Ibiza di Borriello

Cinque episodi tra calcio e glamour, tra famose discoteche, i migliori DJ del mondo e le più belle spiagge delle Baleari ...

BOCCHETTI (Pescara): Responsabile nell’episodio del rigore, visto che liscia il pallone poi arrivato a Torregrossa ... attacca come un forsennato ma non per questo lascia spazi alle iniziative degli ...Cinque episodi tra calcio e glamour, tra famose discoteche, i migliori DJ del mondo e le più belle spiagge delle Baleari ...