Un nuovo amore per Arisa: dal gossip di Rudy Zerbi alle foto sui social (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chi la segue da tempo non potrà non ricordare la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, nel 2009, quando con la sua dolcezza e il suo stile bon ton conquistò il pubblico cantando Sincerità. Da allora ne è passato di tempo: Arisa ha abbandonato gli occhiali spessi con la montatura scura, il rossetto scarlatto e anche la sua apparente ingenuità ha lasciato spazio a nuovi lati del suo carattere. Negli anni, la cantante genovese ha condiviso con i fan gioie e dolori della sua quotidianità, scegliendo di mostrarsi per quella che è. Ha sempre detto molto poco, invece, sulla sua vita sentimentale, accennando raramente a qualche dettaglio sui suoi fidanzati. Eppure, recentemente, ben due uomini hanno deciso di “parlarne” al posto suo. Arisa: i social per parlare ai fan Negli ultimi anni, Arisa ha dato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chi la segue da tempo non potrà non ricordare la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, nel 2009, quando con la sua dolcezza e il suo stile bon ton conquistò il pubblico cantando Sincerità. Da allora ne è passato di tempo:ha abbandonato gli occhiali spessi con la montatura scura, il rossetto scarlatto e anche la sua apparente ingenuità ha lasciato spazio a nuovi lati del suo carattere. Negli anni, la cantante genovese ha condiviso con i fan gioie e dolori della sua quotidianità, scegliendo di mostrarsi per quella che è. Ha sempre detto molto poco, invece, sulla sua vita sentimentale, accennando raramente a qualche dettaglio sui suoi fidanzati. Eppure, recentemente, ben due uomini hanno deciso di “parlarne” al posto suo.: iper parlare ai fan Negli ultimi anni,ha dato ...

vascorossi : Una Canzone D’Amore Buttata Via, il nuovo singolo fuori dal 1 gennaio! ???????? Preordina/Presalva ora… - Carmen29042011 : Ci sarà sempre un'altra opportunità un'altra amicizia un altro amore una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo in… - giuScarlato : DICONO CHE sono l'omo delle sorprese e una sorpresa sta arrivando! GRAZIE A TUTTI coloro che ci aiuteranno a diff… - il_semedisenape : @ribster_ Madonna che tweet cattivi qui sotto. Capisco la tristezza di vedere una situazione cambiare velocemente,… - prplbl00n : sono di nuovo caduta in amore whats new -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo amore Postalmarket torna nel 2021… sarà di nuovo amore? GQ Italia "Siamo tutti della stessa carne": il dialogo tra un prete e un agnostico 'seguaci' di Francesco

Don Rocco D’Ambrosio e Riccardo Cristiano hanno ragionato sull'ultima enciclica del Papa affrontando i nodi della fratellanza, funzione sociale della proprietà e tanto altro ...

“Fuori dai luoghi comuni” Il calendario si prende gioco del pregiudizio con l’ironia

I protagonisti sono bambini e ragazzi Down dell’associazione lucchese “L’amore non conta i cromosomi onlus”: il loro è un grande messaggio ...

Don Rocco D’Ambrosio e Riccardo Cristiano hanno ragionato sull'ultima enciclica del Papa affrontando i nodi della fratellanza, funzione sociale della proprietà e tanto altro ...I protagonisti sono bambini e ragazzi Down dell’associazione lucchese “L’amore non conta i cromosomi onlus”: il loro è un grande messaggio ...