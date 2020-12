Un brutto Napoli bloccato in casa dal Torino: Insigne pareggia nel finale e salva Gattuso (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Torino al Diego Maradona. La squadra di Gattuso in svantaggio per gran parte del secondo tempo dopo il vantaggio firmato dal granata Izzo al 56?, trova il pareggio grazie a Insigne al 92?. Con questo pari il Napoli si porta a 25 punti in quinta posizione mentre il Torino di Giampaolo sale a 8 punti ma è ultimo in classifica. Primo tempo decisamente un po’ bloccato tra due squadre che stasera dovevano provare a dimostrare tanto. Il Napoli falcidiato dagli infortuni veniva da due sconfitte di fila con Inter e Lazio e la delusione per i due ko consecutivi era stato mitigato in parte ieri dal Collegio di garanzia del Coni che aveva accolto il ricorso degli azzurri per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Finisce 1-1 la sfida traal Diego Maradona. La squadra diin svantaggio per gran parte del secondo tempo dopo il vantaggio firmato dal granata Izzo al 56?, trova il pareggio grazie aal 92?. Con questo pari ilsi porta a 25 punti in quinta posizione mentre ildi Giampaolo sale a 8 punti ma è ultimo in classifica. Primo tempo decisamente un po’tra due squadre che stasera dovevano provare a dimostrare tanto. Ilfalcidiato dagli infortuni veniva da due sconfitte di fila con Inter e Lazio e la delusione per i due ko consecutivi era stato mitigato in parte ieri dal Collegio di garanzia del Coni che aveva accolto il ricorso degli azzurri per ...

